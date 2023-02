Treze processos na Justiça impedem a expansão do Aeroporto de Feira

O deputado federal Zé Neto tem sido interlocutor das questões relacionadas à expansão do espaço do Aeroporto de Feira de Santana. Um dos desafios que têm sido enfrentados, é sobre a desapropriação de 13 imóveis no entorno do Aeroporto. A desapropriação diz respeito à expansão lateral da pista, que precisa ser ampliada de 70m de distância para 140m. Sobre a desapropriação que passa pelo Estado, essas estão judicializadas.

O deputado Zé Neto destacou: São treze processos, e evidentemente que precisávamos ter um balizamento de como as coisas estão, e isso foi feito, tomamos a frente, inclusive deixamos uma assessora jurídica nossa, junto com a Seinfra para acompanhar passo a passo, de forma minuciosa essa questão judicial. Eu mesmo me disponibilizei a conversar com o Juiz, e com a própria comunidade, e fazer as interlocuções que forem necessárias, para chegar a um denominador comum”, explicou.

Outro ponto em discussão é o encaminhamento do Estado de um estudo de voo IFR, que é uma autorização dada principalmente para vôos noturnos. Será lançado carta convite para elaboração do IFR com IMC para operação de 5 voos diários.

O Secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, e equipe, garantiram ao deputado que o Estado vai arcar com o estudo do voo IFR, e que o estudo será encaminhado ao Ministério de Portos e Aeroportos, ANAC e também aeronáutica.

Sobre a situação do aeroporto do município, Zé Neto lembrou que o mesmo se encontrava em situação de abandono, quase extinto.

“Quando chegamos no governo lá atrás, não existia, tinha sido praticamente extinto, não tinha muro, nem água, luz, telefone, pista, não tinha nada. Inclusive, estava bloqueado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação), hoje tecnicamente as condições de funcionamento e inclusive comercial, retomaram com os voos semanais, o que queremos agora e dar mais dimensão a esses funcionamentos especialmente a noite e ampliar a malha aérea”, finalizou