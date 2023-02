Abstenção de quase 50% no ‘Reda’ da Prefeitura de Feira

O processo seletivo da Prefeitura de Feira de Santana, sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), teve continuidade neste domingo (26) para os candidatos que concorrem as vagas de níveis fundamental e técnico. A abstenção foi de 46,38%.

Pela manhã foram aplicadas provas para os cargos nível fundamental. Dos 2.400 candidatos que deveriam comparecer, apenas 1.332 estiveram presentes. Já à tarde foi a vez dos candidatos que concorrem a uma vaga de nível técnico. Dos 1.640 candidatos que confirmaram a inscrição, 834 compareceram para realizar a prova.

No primeiro dia do processo seletivo, realizado no último dia 9, a abstenção foi de 45%. Neste dia foram aplicadas provas para os níveis superior e médio. Foram 13.638 candidatos inscritos e confirmados, mas 6.138 deles não compareceram.

PROVA DE TÍTULOS Para todos os candidatos que concorrem uma das vagas de nível superior haverá prova de títulos – documentos deverão ser entregues dias 12 e 13 de março. Será aplicada a todos aqueles que tiveram pontuação igual ou superior a 50% na prova objetiva, até a quantidade de duas vezes o número de vagas.

A empresa responsável pelo concurso é o Instituto Bahia e foram disponibilizadas 486 vagas no total. O resultado final está previsto para ser divulgado em 26 de março.

Vale salientar que os candidatos devem acompanhar as publicações referentes ao processo seletivo no site do Instituto Bahia (http://isba.selecao.net.br) ou no Diário Oficial Eletrônico do município.