Bule-Bule recebe homenagem em grafite na Casa do Sertão

Charles Mendes, autor desse grafite em homenagem ao mestre de cultura popular, Bule-Bule. O Museu Casa do Sertão, da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), retoma as atividades presenciais nesta quarta-feira (1), às 15h. O espaço que ficou fechado devido à pandemia da covid-19 e às obras do complexo viário da BR 116 Norte, vai contar na reabertura com exposições de objetos da coleção do museu, como os de Eurico Alves Boaventura e Crispina dos Santos, e de artistas como, autor desse grafite em homenagem ao mestre de cultura popular, Bule-Bule. Além dele, Miguel Teles, Zé Carlos Sampaio e Zé das Congas, também vão expor temporariamente.

No período em que o museu esteve fechado foram realizadas requalificação de estruturas elétricas, instalação de iluminação cênica museológica, relocação e criação de novos espaços administrativos e expositivos, treinamentos, revisão do sistema documental museológico, conservação preventiva de acervos e a restauração de 67 esculturas da ceramista Crispina dos Santos, pelo restaurador José Dirson Argolo, doutor pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

O museu reabre as portas com o Memorial Eurico Alves Boaventura. No local o visitante terá contato com objetos pessoais, artefatos arqueológicos, imagens, referências e produções bibliográficas do artista feirense. Também serão apresentadas as instalações do Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste – ANJUKÁ, que reúne acervos audiovisuais, bibliográficos, etnográficos, projetos de pesquisa e extensão sobre e com os povos indígenas. O setor será coordenado pelas professoras Patrícia Navarro (DCHF) e Norma Lúcia Fernandes de Almeida (DLET).

O museu Casa do Sertão é um espaço multirreferencial de aprendizagem e difusão da estética e da cultura sertaneja, em diferentes temporalidades e espacialidades. Funciona de terça a sexta-feira, de 8h30 às 11h e de 14h30 às 17h. Todas as atividades do museu são gratuitas.