Roque Aras prestou relevantes serviços a Feira, diz Colbert

Faleceu hoje (terça-feira,28) Roque Aras, jurista de 91 anos e pai do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, lamentou a perda e anunciou luto oficial de um dia no município.

“Roque Aras prestou relevantes serviços para Feira de Santana e para a Bahia ao longo e décadas. Era considerado um jurista de excelência, exemplo de competência e conhecimento. Na área política também teve uma trejetória brilhante”, destacou Colbert Filho.

Formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador em 1962, Roque Aras trabalhou como secretário municipal na gestão do prefeito Francisco Pinto em Feira de Santana e, posteriormente, como juiz do trabalho. Durante sua vida, ele ocupou diversos cargos políticos, como vereador, deputado estadual e federal, presidente do MDB da Bahia e candidato a senador pelo PT na Bahia. Além de MDB e PT, ele também teve passagens pelo PTB e PV.

Roque Aras foi Procurador-Geral no governo de João Durval e era esposo de Nélia Pimentel. Ele deixou como legado seus filhos, o PGR Augusto Aras, a professora Lina Maria, Roque Aras Júnior, Wanessa Maria e Viviane, além de netos, bisnetos e sobrinhos