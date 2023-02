Tom Zé e a estrada de Alagoinhas pra Feira :”nunca passou um trem”

Se não me engano essa era a linha que vinha de Juazeiro a Feira de Santana e passaria por Irará.

Em Irará ainda há um pequeno túnel que passa sobre um antiga estrada vicinal, feito para o trem passar por cima da estrada. Escavações por onde passariam o trem, deram origem ao hoje denominado “bairro” do Corte. Também tínhamos as ruínas de onde seria a estação de Irará, mas infelizmente foram demolidas há poucos anos

O tropicalista e ilustre filho de Irará, Tom Zé, lembra da possível passagem do trem de Irará na canção A Volta do Trem Das Onze (8,5 Milhões de Km). Em citação mais ou menos no minuto 4:23 da música

https://www.letras.mus.br/tom-ze/790440/#album:estudando-o-pagode-na-opereta-segregamulher-e-amor-2005

Tom Zé diz:

“De Feira de Santana pra Alagoinhas tinha uma estrada, quando eu era pequeno Arnesto, era uma coisa. Todo dia fazia de novo, fazia de novo, e nunca passou um trem”.

Essa construção também foi mencionada no livro A Construção. A publicação narra histórias do Mestre Jilú (em memória) e foi escrita por por Emerson Nogueira Pinho, neto de Jilú, o Mestre de Obras.

Já pensou o governo retomar o projeto e termos passando aí um VLT, um metrô, um trem bala… ou qualquer veículo moderno sobre trilhos? Abraços e parabéns pela divulgação memória

Roberto Martins é consultor nas ares de Comunicação e Cultura, Mota em Irará e o texto acima foi um comentário acerca de matéria publicada neste Blog sobre a Ponte da Matinha