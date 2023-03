Suspeita de desvio contábil de R$ 615 mil na Câmara de Vereadores de Feira

Um empenho financeiro-contábil no valor de R$ 615 mil, publicado no Portal da Transparência levantou a suspeita de infração de servidores do setor que foram afastados pela presidente da Casa, vereadora Eremita Mota.

“Não se verificou qual o lastro para a inclusão no Portal da Transparência de tal empenho, tampouco qualquer documentação que viesse a lastreá-lo”, notificou hoje,oficialmente, a Presidência.

A informação foi passada nesta quarta (1), em coletiva à imprensa.

Os advogados que acompanham o caso argumentam quena existência do empenho sob nº 23000109, em tese, pode configurar afronta ao Art. 313-B do Código Penal Brasileiro, bem como infração administrativo-disciplinar, dai o afastamento pelo período de 15 (quinze dias) de todos os servidores lotados na Divisão Financeira/Contábil à época dos fatos apurados.

Foi nomeada uma comissão sindicante com os seguintes membros: Daniela Iramaia da Conceição Cruz, Lucilio Felipe da Silva e Marcos Leite Souza.