Colbert cria a FPI para a Micareta de Feira deste ano

O prefeito Colbert Filho (DMB) critou a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) para a Micareta 2023. A festa acontecerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de abril deste ano. A FPI será composta por representantes de diversas secretarias municipais, órgãos públicos e entidades civis, com o objetivo de garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos participantes da Micareta. Uma das atribuições da FPI é fiscalizar as estruturas montadas no circuito da festa, como por exemplo, os camarotes públicos e privados.

Entre os integrantes da FPI estão o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, um representante da Procuradoria Geral do Município, um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, entre outros.A presidência da FPI será exercida pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho.

A medida visa a garantir a organização e a segurança da Micareta 2023, que é um dos eventos mais importantes do calendário cultural da cidade de Feira de Santana e atrai milhares de pessoas de todas as regiões do Brasil.

O decreto do Executivo que institui a FPI para a Micareta 2023 foi publicada na edição desta sexta-feira (03) do Diário Oficial Eletrônico do Município.

