Dia da Mulher: Roberto Kuelho faz show no Amélio Amorim

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente, no dia 8 de março, o cantor e compositor Roberto Kuelho apresenta o show acústico ‘Canto pra ela’, no Centro de Cultura Amélio Amorim. O show, que acontece a partir das 20h, na sala principal do teatro, tem como objetivo oferecer uma noite de alegria, música e emoção para celebrar a data, que celebra as inúmeras conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, mas que principalmente serve de alerta sobre os problemas de gênero que persistem em todo o mundo. O show, com repertório autoral do artista, ainda vai contar com as participações das cantoras Márcia Porto, Karol Freitas e Talitha Costa e com um número artístico criado especialmente para a noite pelas bailarinas e coreógrafas Sandra Silva e Ananda Oliveira.

“Eu tenho esse show com um gesto de reconhecimento e agradecimento a todas as mulheres, porque elas sempre foram parte muito importante em minha carreira, tanto me dando apoio, quanto me inspirando nas canções e das mais diversas formas. E para falar a verdade, eu recebo o carinho e amor de mulheres desde que nasci, então toda homenagem ainda é pequena perto disso. Convido com muito carinho todas elas para receberem essa homenagem em forma de música”, convida o artista.

O show ‘Canto pra ela’ acontece através do edital de pautas Ocupe Seu Espaço da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), que busca impulsionar a difusão, democratizar o acesso, dinamizar os espaços e contribuir para o cumprimento dos objetivos das políticas culturais na dimensão territorial da cultura. Kuelho vai apresentar canções de seu repertório autoral, a exemplo do álbum “Sense Bulir”, do EP “Festividade”, com lançamento previsto para a primeira quinzena de março, e de artistas da música baiana contemporânea, através de canções cuidadosamente escolhidas.

“A escolha do repertório foi feita com base nas canções que eu mais recebo feedback nos meus shows e outras que foram sugeridas por algumas convidadas desta apresentação, em específico. O repertório tem canções de artistas como Margareth Menezes, Luedji Luna, Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Carlinhos Brown, e outros autores, que eu acredito que dialogam bem com a alma da mulher”, finaliza Kuelho.