Aline faz planos para o TCM: “pretendo criar uma escola de contas”

A mulher do ex-governador Rui Costa (PT), Aline Peixoto fez um discurso emocionado sobre a sua trajetória profissional, chorou e disse que sofreu “ataques de cunho pessoal e em relação a minha condição de mulher”.

Aline e o deputado Tom Araújo foram sabatinados nesta segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia da Bahia. Nesta quarta-feira, 8, o plenário fará a votação para a escolha entre os dois para a vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios.

Ela também já fez planos como provável futura Conselheira do TCM:

Defendo, sobretudo, um Tribunal mais educador, do que punitivo. Para isso, pretendo criar uma escola de contas, para capacitação de auditores e gestores, e realizar um trabalho itinerante no interior. Estarei na defesa do gestor e da população.