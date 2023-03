Feira de discos de vinil no Container Mall sábado,11

Vinil na vitrola,som nas caixas e boas compras! É com essa premissa que apresentamos a nossa 5ª edição da nossa já tradicional feira de discos em Feira de Santana que acontece próximo dia 11, a partir das 13:00h até as 19:00h, no Container Mall.

A feira é uma importante ferramenta para aquecer o comércio, promover interação, além de manter a paixão do público pelas mídias físicas que ainda são e sempre serão marcantes na vida de muitas gerações.

O Container conta com uma excelente localização, situado no coração da cidade. A feira contará com a presença de diversos expositores, comercializando discos e outras mídias novas e usadas, lançamentos e clássicos, nacionais e importados, raridades e tudo que toca nas melhores playlists.

Tem discos que não ouve mais? Também é possível fazer trocas. A animação musical ficará a cargo de um grande DJ da nossa cidade: o MaLoka SouL comandará as pick-ups .

O evento realizado pelo Coelho Discos, contando com a parceria e o apoio do Container Mall e seus lojistas.

Mercado Aquecido – O mercado de discos de vinil está em ascensão desde meados dos anos 2000, com o declínio do CD com principal formato físico e apesar da popularização dos serviços de streaming. De acordo com dados da MRC, em parceria com a Billboard norte-americana, a venda de vinis nos EUA cresceram 108% nos primeiros meses de 2021, com 19.2 milhões de cópias vendidas apenas em solo americano. No Reino Unido, 4.8 milhões de cópias foram vendidas no primeiro semestre deste ano, o que representa 18% do total de álbuns vendidos. No Brasil, apesar de não haver dados oficiais, o mercado parece seguir a mesma tendência, com o surgimento de clubes de assinantes, como Noize Record Club, Três Selos, Vinil Brasil, Amigues do vinil e, mais recentemente, Universal Music, que relançam clássicos e novidades de artistas contemporâneos.