Eremita Motta: “o que proponho é o correto”

Primeira mulher a assumir a presidência do Poder Legislativo feirense, Eremita Motta disse hoje em pronunciamento no Dia da Mulher na Câmara de Vereadores que apesar de estar também experimentando críticas “por ser uma mulher” à frente da Câmara, não vai recuar em razão disso: “Estou tentando fazer um trabalho dentro da legalidade e tenho certeza do sentimento de vencer, uma vez que proponho o correto“.

Em um cenário de “agressões físicas, verbais e psicológicas,” a que ainda estão submetidas as mulheres, na sociedade, há pouco o que comemorar nesta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional a elas dedicado, entende a vereadora Eremita Mota.

Segundo ela, precisa haver “tanto uma mudança na forma de tratar as mulheres quanto uma maior agilidade da justiça e dos órgãos de segurança para defendê-las”.

Conforme a presidente existe uma “cultura que insiste em retratar a mulher como fragilizada, até na esfera institucional”. Esta concepção, segundo Eremita, ao longo do tempo, submete as mulheres “a ponto de que a sociedade acredite que elas não somos capazes inclusive de presidir uma Casa Legislativa”.

Foto Mario Neto/Ascom