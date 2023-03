Perdemos hoje Modezil Cerqueira. É uma daquelas perdas que deixam um vazio enorme. Empreendedor nato, Modezil sempre foi líder nos segmentos onde atuou. Começou no ramo automobilístico e mais tarde enveredou nas comunicações. Primeiro foram as rádios Subaé e Nordeste FM, em seguida o jornal Feira Hoje e depois a TV Subaé, emissora que fundou há 35 anos. Trabalhei 39 anos com Modezil. Foram quatro anos no Feira Hoje e mais 35 na TV. Cheguei na TV Subaé aos 27 anos e Modezil apostou num jovem para entregar o comando do jornalismo. Sou grato por sua confiança em todos estes anos. E aqui deixo minhas homenagens a este líder que tinha como lema servir à comunidade, buscar o crescimento de Feira e nunca abrir mão da verdade. Descanse em paz, Modezil.

Marcílio Tavares Costa é gerente de Jornalismo da Tv Subaé.