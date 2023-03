Exposição na APLB-Feira celebra 30 anos de fotojornalismo de Luiz Tito

Cenas de gente comum, que acontecem todos os dias, olhadas de perto. A lente da câmera capturando o instante, o acontecimento, a vida. É este o tom da exposição Luiz Tito: 30 Anos Escrevendo com a Luz, que será aberta às 19 horas de hoje ( sexta, 10) no auditório da APLB / Feira, localizada na rua Barão do Cotegipe,588. A mostra conta com 100 imagens feitas em diversas cidades baianas nas quais o repórter fotográfico Luiz Tito esteve sempre acompanhado de sua câmera fotográfica. “É uma retrospectiva de meu trabalho nesses últimos 30 anos, a maioria realizado nas sucursais do jornal A TARDE de Feira, Itabuna, Barreiras, Eunápolis, Vitória da Conquista e Jequié”

Nas imagens, o olhar poético de Luiz Tito apresenta registros da seca no Nordeste, cenas de rituais religiosos, pessoas trabalhando, protestos, acidentes, esportes enfim, fotos que choram, riem, gritam, falam, enfim, um mistura formidável de emoções. De acordo como o profissional, o objetivo da exposição não é outro, senão mostrar um pouco do cotidiano de nossa cidade e também de outras cidades da nossa Bahia, habilmente registradas por suas lentes

Carioca, Tito chegou à Bahia em 1988, depois de ter trabalhado como copeiro na casa de uma família no Rio de Janeiro. Em Feira de Santana, o seu primeiro trabalho foi como garçom no bar Night and Day, que era administrado pelo lendário Zé Coió.

Ele conta que a seleção de imagens foi complicada. “Escolhi cerca de 600 imagens até chegar as 100 preferidas. A gente busca mostrar a verdade nua e crua com a fotografia, mas sem abrir mão da poesia”.

Para ele, a imagem mais marcante dentre as que estarão na exposição é a que mostra um homem comendo sobras de comida num lixão. “Essa cena mexeu comigo como ser humano, fiz a foto e essa imagem perdurou muitos anos na minha mente. A gente para pensar como o ser humano chega àquele ponto”. Essa foto venceu um concurso de fotojornalismo realizado pelo Sinjorba – Sindicato do Jornalistas do Estado da Bahia.

Antes da abertura da exposição, o fotojornalista Reginaldo Pereira, tio de Tito, contará histórias de suas experiências em grandes veículos de comunicação do país. A presença não é à toa: foi Pereira quem, no fim da década de 1980, conduziu Tito pelos caminhos do fotojornalismo, emprestando livros sobre o tema, uma câmera e alguns filmes, além do atento olhar experiente de quem analisava as imagens feitas pelo sobrinho e dava preciosas dicas sobre o novo universo que se descortinava ali, o do fotojornalismo.

Bate papo –Além de Reginaldo Pereira, também estão confirmados os jornalistas Cau Pretto, Levi Vasconcelos, Wilson Mario, Valter Xeu e as prováveis presenças de Moacy Neves, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) e Roque Leônidas, presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinegrafistas da Bahia (ARFOC). O tema do debate é o Ontem, hoje e o amanhã da fotografia como instrumento de cidadania.

Itinerante – A mostra permanecerá na sede da APLB até o dia 22 de março, nos dias 24 e 25 no Mercado de Arte Popular e de 28 a 16 de abril no Museu de Arte Contemporânea.

Social -O passaporte para o evento será realizado através da doações de alimentos não perecíveis que serão repassados para os indígenas que vivem nas ruas de Feira de Santana em situações precárias.apoio precárias.

Sobre o apoio que recebeu de empresas locais e amigos para a realização desta exposição: “Realmente, tivemos uma ótima recepção e um apoio fundamental sem o qual não teríamos como levar adiante este projeto.

A exposição “Luiz Tito, 30 anos escrevendo com a luz” tem o patrocínio e o apoio:

“Fotojornalismo é uma bebida que bebo com os olhos e embriago a minha mente, a minha alma e o meu coração”, finalizou o expositor.