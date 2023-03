Edvaldo Nogueira, de Aracaju, reeleito presidente da Frente Nacional de Prefeitos

O prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, PDT, foi reeleito, por aclamação, presidente da Frente Nacional de Prefeitos – FNP –, nesta segunda-feira, 13, durante a 84ª Reunião Geral da entidade municipalista, em Brasília.



Também fazem parte da Mesa Diretora para o biênio 2023-2025 o prefeito do Rio de Janeiro/RJ, Eduardo Paes (1º vice-presidente), o prefeito de São Paulo/SP, Ricardo Nunes (2º vice-presidente), a prefeita de Palmas/TO, Cinthia Ribeiro, e outros 95 prefeitos.

Ao ser reconduzido ao cargo, Edvaldo agradeceu aos gestores e gestoras que integram a Frente Nacional “pela confiança”, e destacou que seu novo mandato será pautado “por um fortalecimento ainda maior dos municípios brasileiros”. A FNP congrega municípios com mais de 80 mil habitantes, dentre eles todas as capitais.