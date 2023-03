Gafieira, samba e choro: Garfilds no Largo do Cruzeiro em Salvador

No Largo do Cruzeiro do São Francisco tem um palco montado para receber artistas que, de segunda a sábado, das 18h às 21h, fazem a noite no Centro Histórico de Salvador mais animada. Esta semana tem shows de axé, samba-reggae, MPB, pop, rock, piseiro, modão, sertanejo, salsa, cumbia, samba e a volta do chorinho. Se apresentam Luizito Gutierrez, Nadjane, Gel Barbosa, Anny Dumm e estreia o Grupo Gafilds, de choro, samba e gafieira. Os shows são patrocinados pelos restaurantes Boteco do Pelô, Cuco Bistrô e Odoyá, todos localizados no Largo do Cruzeiro do São Francisco.

Confira a programação dia a dia :

Quarta-feira, dia 15 de março – ESTREIA – O Grupo Gafilds surge de uma ação integrada de amigos e músicos no ano de 2014. Além de seu repertório autoral, toca grandes sucessos do Samba, Choro e da Gafieira, tudo com uma nova roupagem e inspirado em nomes como Pixinguinha, Chico Buarque, Cartola, Chiquinha Gonzaga, entre outros. Thim Vieira, idealizador do grupo, foi quem criou o nome Gafilds num jogo com as letras de gafieira e também em alusão aos gatos, animais de hábito noturno associados à boemia. A Gafilds tem como propósito desenvolver ações no sentido de valorizar, formar e difundir a música brasileira de raiz.

Quinta-feira, dia 16 de março – Afro-Pop – Nadjane – Como integrante, da Banda Didá, Nadjane Souza aos 16 anos já fazia shows pelo Brasil, Argentina, Uruguai e USA, dividindo palco com artistas como Sandra de Sá, Emílio Santiago e Daniela Mercury. Em 1998, aos 17 anos, foi convidada para cantar na Banda Egrégora´s. Também formada por mulheres, seu talento a tornou voz principal, participando de shows pelo Brasil e Europa, onde se apresentou em países como França, Suíça e Alemanha. No ano 2000, decidiu juntar sua experiência, sonho e determinação para realizar seu primeiro trabalho pessoal, a banda Tribazumm. Como cantora do Olodum, participou de turnês, inúmeros eventos e festivais de música no Brasil e em países como Itália, Argentina, Chile, Uruguai, México, África do Sul, Senegal, Alemanha, Guiana Francesa e EUA. Um dos diferenciais da artista é cantar canções em inglês. A cantora também gravou seu primeiro DVD e teve como produtor musical Elpídio Bastos. Paralelo à sua carreira solo, Nadjane Souza participou de diversos projetos musicais, dentro e fora do Brasil.

Sexta-feira, dia 17 de março –– Axé, Sertanejo, Modão e Piseiro – Anny Dumm – Cantora baiana cuja a trajetória vem do axé music, Anny Dumm estreia no Palco do Cruzeiro fazendo um show bem eclético, cheio de energia e bom para dançar. Tendo iniciado sua carreira em sua cidade natal, Salvador, desde pequena viu o quão poderoso é o timbre de sua voz. Famosa por uma presença de palco marcante, seu carisma e alegria contagiam a plateia.

Sábado, dia 18 de março – Salsa, Merengue, Cumbia, Ritmos Latinos – Luisito Gutiérrez – Cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical de gêneros latinos. Interpreta sucessos de artistas de fama internacional com o toque autêntico de cada ritmo, como Salsa, merengue, Reggaeton, bachata, bomba, cumbia, entre outros. Peruano, natural de Trujillo – La Libertad… Luisito reside em Salvador desde 1998. Começou com a música aos cinco anos de idade, influenciado pela família de músicos, e aos 16 gravou seu primeiro CD autoral, chamado “Tropikola – con Mucho Sabor”. Em 2014 gravou um CD promocional, não autoral chamado “Expresso do Ritmo”. Em sua carreira acompanhou outros grupos do mesmo gênero, em épocas diferentes em Salvador, como Tropikola (direção musical, piano e voz), Salsalitro (Ddireção musical, piano e backing vocal), Improviso Latino (piano e backing vocal), além de participações em orquestras de Salsa em São Paulo.