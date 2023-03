Vereadora sugere suspender Micareta de Feira

Uma vereadora de Feira de Santana, Lu de Rony sugere suspender a Micareta por causa da situação da saúde e segurança púbicas no município. Filiada ao MDB, mesmo partido do prefeito Colbert Filho, a vereadora é no entanto da oposição ao governo municipal.

Enfermeira,ela focou suas críticas ao “caos da saúde” provocado, segundo ela, pela má gestão publica. Lu de Ronny (Ronny foi seu marido.presidente da Câmara de Vereadores que morreu no cargo) disse não acreditar que as policlínicas municipais, no estado em que se encontram, “reúnam condições de dar suporte para qualquer tipo de acidente que houver no circuito”. A vereadora dirigiu por muito tempo uma policlinica no bairro do Parque Ipê.