TVE Bahia na campanha contra o trabalho escravo

Para que os baianos reconheçam e denunciem o trabalho escravo, a TVE Bahia vai exibir, nos intervalos da programação, vídeos que incentivam a população a se aliar aos poderes públicos no combate a esta situação e apoiem as vítimas de trabalho escravo no país. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2022 foram resgatados 2.575 trabalhadores em condições análogas a escravidão e, somente este ano, já foram registradas mais de 500 vítimas.

Os interprogramas ajudam a entender o que é Trabalho Escravo Moderno, e convocam os cidadãos a treinar o olhar para impedir violações e encontrar possíveis sinais que apontem a presença do trabalho análogo ao escravo em empresas ou fazendas. Trazem também informações sobre as violações de direitos e as violências sofridas por trabalhadores em oficinas de costura e pelas trabalhadoras domésticas no Brasil.

Os interprogramas são uma parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Ministério Público Federal, Instituto Pacto e Ministério Público do Trabalho. Para denunciar, basta ligar para o Disque 100. Via Internet, a denúncia pode ser feita de forma anônima através do site https://ipe.sit.trabalho.gov.br/.

