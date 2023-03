Estudante da UEFS assassinada a tiros em Feira

A cidade de Feira de Santana convive há alguns anos com um alto e assustador índice de criminalidade e letalidade policial mas amanheceu neste domingo estarrecida com mais um episódio brutal desse cenário de guerra: o assassinato de uma estudante universitária da Uefs’ de apenas 21 anos de idade, com nove tiros de pistola, Priscila de Jesus Ramos.

Estudante do curso de História, Priscila foi morta no bairro do sobradinho, no sábado à noite . Seu corpo foi reconhecido por familiares. O Colegiado da UEFS emitiu nota lamentando o ocorrido.

O clima de violência em Feira vem crescendo de maneira assustadora e atingindo todas as camadas sociais, embora a Polícia queira atribuir a criminalidade a disputas do narcotrafico. A maioria dos assassinatos que ocorrem em Feira não é solucionada pela Polícia.