Abrãao fez a diferença na solenidade com Jerônimo no HGCA

Uma criança de cerca de 6 anos, fez a diferença na solenidade da qual participou ontem o governador Jerônimo Rodrigues, no complexo de saúde do Hospital Geral Cleriston Andrade em Feira de Santana. Abrãao foi chamado ao palco armado nas dependências externas do Hospital da Criança pelo próprio Jerônimo que já o conhecia, fez um “discurso” (veja o vídeo abaixo) e foi convidado a ficar sentado na cadeira onde estava o governador enquanto Jerônimo continuou a falar. E ficaria no palanque até o fim do evento se não tivesse ficado “apertado” pra fazer xixi e pedido licença ao governador, saindo em disparada para o sanitário, provocando risos.

foto/vídeo: Notre Comunicação