Você conhece o Coreto da Praça da Matriz?

No próximo sábado, 25, a Filarmônica 25 de Março comemora seu aniversário com uma ‘Retreta’ no Coreto da Igreja Matriz, como é chamada em Feira de Santana a Catedral de Senhora Santana.

Os coretos são estruturas erguidas em praças públicas para abrigar bandas musicais em concertos. Em Feira de Santana quatro foram construídos para essa finalidade. Os coretos das praças Bernardino Bahia (1915), Fróes da Motta (1917), o da Matriz ou Praça Monsenhor Renato Galvão e o do distrito de Bonfim de Feira.

O Coreto da Matriz foi construído em 1916 pela comissão da Festa de Santana, assim composta: coronel Bernardino da Silva Bahia e sua esposa Luiza Bahia, coronel Epifânio de Souza e a esposa Maria Eugenia Sousa e o coronel Agostinho Froes da Mota e sua esposa Guilhermina da Mota. A comissão organizava e financiava a festa com colaborações da sociedade feirense. Quando da inauguração do coreto a praça ficou toda ornamentada com bandeirolas de papel crepom.

O coreto possui forma octogonal, construção elevada do chão e acesso feito por uma escada em forma de trompa. Ainda, uma cobertura por cúpula metálica, com pequeno beiral, apoiada em oito delegadas colunas e encimada por lanternim.

Esse palco viveu grandes retretas apresentadas pelas filarmônicas: 25 de Março, Vitória e Euterpe, nas festas da padroeira da cidade, Senhora Santana, e algumas das apresentações patrocinadas pelo governo municipal através de Decreto. Ao som dos vasto repertório das filarmônicas locais a comunidade se deliciava com a beleza harmoniosa dos dobrados e marchinhas. Quermesses eram realizadas na praça em benefício das festas de Santana.

