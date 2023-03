Prefeitura de Feira lança edital para credenciamento cultural

A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, lançou o edital de credenciamento nº 12-2023-CD, com o objetivo de selecionar bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais para atender de maneira presencial os eventos contidos no calendário oficial municipal, tradicionais, culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela prefeitura.

Os interessados em participar do processo de credenciamento podem se inscrever a partir desta terça-feira (21), através do link: https://feiradesantana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5.

Os candidatos deverão apresentar documentação que comprove a regularidade fiscal e trabalhista, além de um portfólio com fotos, vídeos e demais materiais que evidenciem a qualidade artística e técnica do trabalho. Os requisitos para participação estão detalhados no edital, que pode ser acessado através do site www.feiradesantana.ba.gov.br .

As inscrições também podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Rua Estados Unidos, 37, Kalilândia, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato através dos telefones (75)3221-5079 e (75)3623-5213. O edital é válido para o ano de 2023.