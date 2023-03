Prefeito de Feira autoriza início da revitalização da Lagoa Subaé

No Dia Mundial da Água (22 de março), nesta quarta-feira, foi dado início à revitalização da Lagoa do Subaé. Os serviços consistem, na primeira etapa, na remoção da vegetação aquática (macrófitas), o que vai possibilitar restabelecer o espelho d’água e garantir maior volume de água. O serviço foi autorizado, no local, pelo prefeito Colbert Filho (MDB).

A iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), em conjunto com a Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), segue o Plano de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.

“A Lagoa do Subaé, além das contribuições da Lagoa Salgada e microbacias, tem uma importância no manejo ambiental e de drenagem e possui uma área mais crítica que envolve questões endêmicas”, afirma o superintendente João Vianey. Para a execução dos serviços, estão sendo utilizados uma escavadeira hidráulica e caçambas para recolher o material.

O diretor do Departamento de Educação Ambiental, João Dias, destacou que a Lagoa do Subaé é uma das mais importantes do município e onde está localizada a principal nascente do Rio Subaé [que possui 90 quilômetros de extensão se estendendo até a cidade de São Francisco do Conde].

“O Subaé é o único rio perene do município, daí a sua importância. Os serviços de revitalização serão levados também a outros mananciais”, diz.

Amanhã, quinta-feira, será realizada coleta para análise de água nas fontes da Teresa e dos Milagres, no bairro Rua Nova, e a fonte Buraco da Gia, na Gabriela.