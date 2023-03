Neste sábado: Retreta no Coreto da Matriz pelo aniversário da Filarmônica 25 de Março

É neste sábado, com início marcado para as 19 horas, a Retreta pelo Aniversário de 155 anos da Sociedade Filarmônica 25 de Março, no Coreto da Igreja Matriz de Feira de Santana. O acesso é gratuito.

Além da própria “25 de Março” ( a única em atividade das três existentes juridicamente em Feira) tocará no histórico Coreto da Matriz a Sociedade Lítero-Musical 25 de Dezembro, da cidade de Irará, sob a regência do maestro Levy.

Maestro da Filarmônica 25 de Março, Antonio Neves escolheu para serem executadas no aniversário músicas de maestros locais como Estevam Moura, João Manoel Dantas, Tertuliano Santos, João Souza entre outros que foram importantes maestros da própria Filarmônica.

“Se apresentar nesse Coreto nos reconecta com nossos antepassados que tanto fizeram por esta sociedade, e ao mesmo tempo trazemos para a atualidade a importância da filarmônica como promotora de cultura para cidade de Feira de Santana “

CLIQUE NA FOTO PARA VER O PROGRAMA COMPLETO