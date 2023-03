No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas sofrem de asma. Aqui em Feira de Santana, mais de 5 mil pessoas que sofrem com essa doença crônica estão cadastradas para receber tratamento através do Programa de Controle da Asma e da Rinite Alérgica, o PROAR. O programa busca oferecer acesso a medicamentos, equipamentos, cuidados especializados e informações sobre saúde, com o objetivo de prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Confira na reportagem no vídeo abaixo

https://www.youtube.com/watch?v=g1OarURp11Y