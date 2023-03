Rede municipal tem merenda nas escolas, assegura a Secretária

As escolas da rede municipal já estão abastecidas com merenda escolar para o início do ano letivo nesta quarta-feira (29). A última fase com a distribuição dos itens perecíveis oriundos da agricultura familiar, como hortifruti, foi iniciada.

Desde a semana passada, o cronograma de distribuição dos suprimentos da alimentação escolar tem seguido rigorosamente o planejamento, em três fases, da Secretaria Municipal de Educação (Seduc). Nesta semana, frutas, legumes, verduras e hortaliças estão sendo distribuídos nas unidades de ensino por conta da conservação.

De forma antecipada, as unidades de ensino receberam as proteínas, como frango e carne de charque. Na sequência foram abastecidas com polpas de fruta e produtos não perecíveis, a exemplo de cereais, farinhas de milho, tapioca e de mandioca, macarrão, arroz, temperos secos e outros.

A secretária municipal de Educação, Anaci Paim, explica que a merenda é fornecida de acordo com o segmento escolar: creche/educação infantil, ensino fundamental I – anos iniciais e ensino fundamental II – anos finais/EJA.

PNAE

O Governo Municipal afirma que segue rigorosamente as recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sob o acompanhamento técnico de uma equipe de nutricionistas da Divisão de Apoio ao Estudante – setor responsável pela alimentação escolar, que coordena o cardápio, merendeiras, aquisição dos itens e logística de distribuição.