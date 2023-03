Filas e paralizações de serviços afetam saúde de Feira, denuncia vereador

A interrupção no funcionamento do sistema da Secretaria de Saúde causou uma fila de cerca de 100 pessoas ontem (28) aguardando marcação de consulta no posto médico municipal do bairro Jardim Cruzeiro. A reclamação é do vereador Pedro Cícero (Cidadania) que disse na Tribuna da Câmara hoje ter ficado assustado quando visitou o local e constatou a situação. De acordo com ele, até 30 dias atrás as marcações eram feitas por mecanismo de informática, disponibilizado pela Prefeitura, mas houve a suspensão da ferramenta. “Antes, todo o procedimento se fazia por meio de sistema da Secretaria de Saúde. Mas os funcionários ficaram sem saber o que fazer, já que não houve um comunicado para eles e nem para a população a respeito disso”, criticou.

Ainda segundo Pedro Cícero, outros problemas foram detectados na unidade. Ventiladores quebrados (inclusive na sala do médico), falta de medicamentos e gaze para fazer curativos e prestadores de serviço da empresa Imaps com cerca de três meses de salários atrasados.

“Espero que isso se resolva porque quem trabalha precisa de seu salário. E as pessoas que trabalham na área de saúde pelo Imaps estão passando fome”, lamentou. Também por falta de pagamento, acrescentou ele, os motoristas da saúde pararam o serviço na manhã desta quarta-feira. “Eles estão fazendo manifestação agora devido não terem recebido seu salário. É lamentável ver a segunda maior cidade da Bahia passando por uma situação como essa”, criticou.

REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DISCUTE PROBLEMA COM SALÁRIOS

“Não posso deixar de reconhecer que o senhor está certo em sua reclamação”, disse o líder do governo na Câmara, vereador José Carneiro (MDB), ao ser instigado por Pedro Cícero a “tomar a rédea” da situação, uma vez que a gestão municipal não estaria agindo. No entanto, o líder assegurou que a gestão também tem se preocupado com a situação: “Inclusive, ontem teve reunião com diversos secretários para tentar solucionar esse problema”.