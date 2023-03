UEFS e Prefeitura discutem implantação de Centro de Saúde da Mulher

Um equipamento público voltado para a saúde da mulher deverá ser implantado em Feira de Santana através de parceria entre a Prefeitura e a UEFS. A proposta, que tem origem em uma emenda impositiva ao Orçamento do Município de autoria do vereador Sílvio Dias (PT) da ordem de R$ 600 mil, está sendo discutida entre a Secretaria Municipal de Saúde e a reitoria da Universidade.

Em pronunciamento na Câmara, o vereador afirmou que a secretária Cristiane Campos e o reitor Evandro do Nascimento se reuniram no início da semana para tratar do projeto. O futuro Centro de Atendimento em Saúde da Mulher poderá ser implantado nas dependências do Centro Social Urbano, que pertence ao Governo do Estado e está sob gestão da UEFS, no bairro Cidade Nova.

O objetivo, de acordo com o vereador, é ofertar serviços multidisciplinares, como exame preventivo, investigação da endometriose, prevenção contra o câncer, entre outros. O equipamento também funcionaria para a prática de extensão dos graduandos de Medicina e Enfermaria.

O recurso previsto em emenda poderá ser empregado na compra de equipamentos, já a UEFS deverá participar fornecendo mão de obra e insumos. Sílvio Dias vislumbra, para além da assistência ao público da cidade, a aquisição de veículos adaptados para levar os benefícios até os bairros da periferia, de maior vulnerabilidade, e também aos distritos.

