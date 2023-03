Promotores denunciam à Justiça PMs envolvidos na morte de Marcelinho

Às vésperas do aniversário de um ano do crime, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público, feita em janeiro, contra dois policiais militares acusados da morte de Marcelo Felipe Guerra dos Santos Rocha, jovem de 18 anos assassinado ao tentar escapar de uma blitz na avenida Maria Quitéria em Feira de Santana, no primeiro dia de abril do ano passado.

Quatro promotores assinam a denúncia de homicídio contra os policiais envolvidos na ação que resultou na morte de Marcelinho, como era carinhosamente chamado pela família e amigos. De acordo com a acusação, no dia 1º de abril de 2022, os agentes perseguiram o carro dirigido por Marcelo e ao emparelharem as motos que pilotavam, deram vários tiros na direção do rapaz, sendo que três o atingiram, um dos quais atravessou o corpo e saiu do outro lado.Ferido gravemente e perdendo muito sangue, Marcelo encostou o carro no meio fio, saiu com dificuldade e deitou de bruços no chão da avenida Presidente Dutra, falecendo ali mesmo.Marcelo não tinha habilitação para dirigir e por esta razão tentou escapar da blitz. Porém, como ressalta a peça de acusação do Ministério Público, não esboçou qualquer tipo de reação ou ameaça. “Não entrou em confronto com os denunciados, bem como não apresentou qualquer reação violenta, sendo alvejado enquanto dirigia e pelas costas”, ressaltou o documento assinado pelo GEOSP – Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública, do Ministério Público. Os laudos demonstram que o carro foi atingido no capô, teto, porta-malas, porta traseira e encosto do banco traseiro do motorista, indicando a intensidade do tiroteio praticado pelos policiais contra a vítima desarmada.O colegiado de promotores pede que a dupla de PMs seja afastada do serviço na rua e fique restrita a trabalhos burocráticos, para evitar que utilizem a estrutura da corporação para a prática de crimes, intimidação de testemunhas ou destruição de provas. Bem como para “resguardar a sociedade”, pois no entendimento do Ministério Público, demonstram “absoluta incapacidade emocional para continuarem exercendo nas ruas o cargo que ocupam”.A promotoria observa que “à polícia cabe a eliminação da resistência e não a eliminação do indivíduo que resiste”, pois o cidadão tem direito à vida, ainda que esteja a cometer uma infração.O advogado da família de Marcelo Felipe, Dr. Marco Aurélio, atuando na condição de assistente de acusação, concorda com o posicionamento do Ministério Público e vai corroborar com o trabalho “para que os acusados sejam levados a julgamento pelo júri popular e condenados”.Daniela Guerra, mãe de Marcelo, afirmou que “era a mulher mais feliz do mundo porque tinha minha família completa, mas há um ano, quando o dia mau chegou, perdi meu filho da forma mais dolorosa possível, com essa execução. Marcelinho era um empreendedor nato e, durante os 18 anos que aqui viveu, sempre teve conduta honrada e nunca fez nada que o desabonasse. Hoje, sou apenas um corpo que respira, mas sigo transformando meu luto em luta. Parabenizo a atuação dos promotores e espero que a Justiça seja feita”, concluiu.