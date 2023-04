Eleição para Reitoria da UEFS começou e vai até quarta-feira,5

Começou hoje (3) e prossegue nos dias 4 e 5 de abril a votação para a escolha dos cargos de reitor (a) e vice-reitor (a) da Universidade Estadual de Feira de Santana. O horário de votação é das 8h às 22h, sem intervalos.

São 7 os locais de votação: Na Uefs, os eleitores devem se dirigir aos módulos 1, 3, 5 e 7, conforme lista de distribuição de votantes divulgada no site da universidade e encaminhada por outros meios de comunicação. Conforme o ofício da Comissão Eleitoral, distribui-se da seguinte forma a votação no campus:

MÓDULO 1: Nomes iniciados com as letras A, B, C, D

– MÓDULO 3: Nomes iniciados com as letras E, F, G, H, I, J.

– MÓDULO 5: Nomes iniciados com as letras K, L, M, N, O.

– MÓDULO 7: Nomes iniciados com as letras P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Os locais externos de votação são o Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca); Observatório Astronômico Antares; e Campus Avançado da Chapada Diamantina (CACD).

Disputam o pleito a Chapa 1: Mais Uefs, composta pelas professoras Amali de Angelis Mussi, candidata a reitora, e Evanilda Souza de Santana Carvalho, candidata a vice-reitora, e a Chapa 2: Uefs de Todos, que tem como candidato a reitor o professor Dagoberto da Silva Freitas e como candidato a vice-reitor o docente Ernesto Acosta Martinez.

De acordo com o Regimento Eleitoral aprovado pela Resolução do Consu nº 080/2022, o resultado das eleições será publicado no dia 10 de abril. O Conselho Universitário (Consu) estará reunido no dia 20 deste mesmo mês, a fim de homologar e encaminhar os nomes das/dos integrantes da chapa eleita ao governador da Bahia.