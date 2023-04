Micareta de Feira terá mais de 40 atracões e um hospital no centro da folia

Circuito mais amplo, programação diurna, praça de alimentação, espaço pet e um hospital para emergências no centro da folia.As inovações e novidades para a Micareta 2023 foram anunciadas pelo prefeito Colbert Filho à imprensa, na manhã desta quarta-feira (5), no Museu Parque do Saber.

E mais: serão 44 atrações para animar o folião na primeira Micareta do Brasil. Bell Marques, Audácia Pura, Libu do Reggae, Claudia Leitte, Tonho Dionorina, Timbalada, Léo Santana, Gerônimo, Tayrone, Thiago Aquino, Psirico, Jau, Xanddy Harmonia, Solange Almeida são algumas delas anunciadas pelo Governo Municipal pra sacudir o Circuito Maneca Ferreira entre os dias 20 e 24 de abril.

“Esforço possível para ter o melhor da nossa cidade e do Carnaval de Salvador na Micareta de Feira, que é do povo”, disse Colbert Filho.

Logo no início do circuito, na avenida Presidente Dutra, será montada uma estrutura no canteiro central com palco para DJs, o palco After Universitário. Na sequência o Point Universitário, os camatos dos veículos de comunicação e o palco do Reggae Vibes em homenagem a Jota Morbeck, proporcionando a diversidade musical e cultural do reggae, funk e hip hop.

As barracas de comida e bebidas estarão posicionadas nas ruas transversais, assim como os food trucks. No palco Luciano Melo muita coreografias para o público.

SAÚDE – Com localização estratégica no centro do circuito, o hospital equipado com leitos de UTI, bem como ambulâncias à disposição, vai proporcionar o atendimento ao folião.

Além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com atuação no pronto-atendimento de emergência, as equipes das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e do Centro de Saúde ao Trabalhador (Cerest) também estarão trabalhando nos quatro dias de festa.

Os camarotes oficiais e institucionais estarão situados no trecho entre a TV Subaé e o Terminal Rodoviário.

Outra novidade é o pranchão, palco de atrações alternativas, que estará posicionado no cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra.

“Vamos conseguir movimentar todo o percurso, do início ao fim”, diz Jairo. A Última atração vai sair às 23h chegando por volta de 1h a 1h30 no final do percurso.

O esquema de iluminação vai incluir as ruas transversais, onde estará situada a praça de alimentação, para trazer mais segurança ao folião.

CIRCUITO CHARLES ALBERT – Voltando também para compor a programação da Micareta, o Circuito Charles Albert, na praça da Kalilândia, vai funcionar durante os quatro dias da folia, entre quinta-feira (20) e domingo (23).

O espaço terá uma programação diurna, seguindo os mesmos horários do Circuito Maneca Ferreira. Na quinta-feira início previsto para às 17h. Na sexta e no sábado a partir das 13h e no domingo a partir das 10h.

O circuito Charles Albert contará com atrações que remetem aos antigos carnavais, desde marchinhas a músicas dos anos 80, com a proposta de atrair famílias, crianças e pessoas da melhor idade.

CONFIRA AS ATRAÇÕES:

1.BELL MARQUES;

2.CLAUDIA LEITTE;

3.XANDDY HARMONIA;

4.IGOR KANNÁRIO;

5.OH POLÊMICO;

6.THIAGO AQUINO;

7.PSIRICO;

8.EDSON GOMES;

9.OLODUM;

10.LÉO SANTANA;

11.JOVEM DEX;

12.LA FÚRIA;

13.TAYRONE;

14.AUDÁCIA PURA;

15.TIMBALADA;

16.MARCIA PORTO;

17.PAULLO BINDÁ;

18.DIONORINA;

19.LIBÚ DO REGGAE;

20.RAFA E PIPO;

21.DJALMA FERREIRA;

22.LUIZ CALDAS;

23.GERÔNIMO;

24.JAU;

25.ESCANDURRAS;

26.MARYZELIA;

27.COMPANHIA DO PAGODE;

28.BABADO NOVO;

29.DURVAL LELYS;

30.PAPAZONI;

31.NEGRA COR;

32.JORGE DE ANGÉLICA;

33.OS CLONES;

34.LINCOLN;

35.FILHOS DE JORGE;

36.KLESSINHA;

37.É O TCHAN;

38.QUIXABEIRA DA MATINHA;

39.PAGODE DO SEGREDO;

40.SOLANGE ALMEIDA;

41.BRISA STAR;

42.SILVANNO SALLES;

43.PARANGOLÉ;

44.ANDREW TOSH