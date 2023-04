Procissão do Fogaréu hoje em Serrinha, a fé peregrina

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, a Procissão do Fogaréu será realizada, nesta quinta-feira (6), em Serrinha, na zona turística Caminhos do Sertão, e completa 93 anos. Fiéis fazem o trajeto de cinco quilômetros, da Catedral Basílica, na Praça Miguel Carneiro, ha até a Colina de Nossa Senhora de Sant’Aana, levando tochas e velas acesas, para reviver a caminhada de Jesus no Monte das Oliveiras.

“Pessoas saem de casa e buscam a direção de algum lugar que represente o sagrado, a chamada fé peregrina. Por isso, idealizamos a criação de um espaço de acolhimento para esse tipo de turista, e esperamos contar com a ajuda do Estado”, sinalizou o pároco da Catedral de Serrinha, George Roberto. A Setur, do governo do Estado, diz que vai apoiar.

A procissão do Fogaréu que é a mais bela do Brasil superando a de Goiás e uma similar em Feira de Santana foi iniciada em 1930 pelo padre Carlos Ribeiro, o qual havia sido pároquo no Bonfim, Salvador, e onde havia no início do século XX uma procissão desse gênero na cidade baixa. O padre a copiou e a levou para Serrinha. Ao longo dos anos, a procissão que saia da Igreja Matriz na Praça Luis Nogueira e ficava restrita ao centro urbano ganhou nova dimensão na década de 1980, no governo ZéValdo Lima, pai do atualk prefeito, Adriano Lima, e levou-a para uma trilha além da Rua Direita (Antonio Rodrigues Nogueira), pegando trecho da BA para Barrocas e depois indo até a colina de Sant’Anna, onde dá-se uma apresentação teatral.

Hoje, essa área de Serrinha se transformou num bairro chamado Santa e está repleta de residências e lojas de comércio e serviços diversos além de ter uma via crucis com cruzes instaladas ao longo da avenida principal.

OUTROS LOCAIS – Em Bom Jesus da Lapa, nos Caminhos do Oeste, cerca MUITOS visitantes são esperados, nesta semana, para as celebrações da Igreja Católica, em parceria com a Setur-BA. O ponto alto acontece na Sexta-feira da Paixão, quando romeiros da Bahia e de outros estados e moradores da cidade sobem a gruta do Bom Jesus, com 90 metros de altura, reproduzindo a via sacra.

“Temos uma tradição muito bonita, que começa às 5h da manhã, com os fiéis subindo a gruta. As manifestações seguem durante todo o dia, inclusive com a encenação da Paixão e Morte de Cristo, realizada pelo grupo de teatro da igreja”, relatou o reitor do Santuário da Lapa, padre João Batista.

No município de Monte Santo, nos Caminhos do Sertão, os atos de fé são marcados pela procissão que percorre dois quilômetros até o Santuário de Santa Cruz, na Serra do Araçá, na sexta-feira também. A estimativa é que 10 mil pessoas participem da celebração.

Já em Esplanada, na Costa dos Coqueiros, o destaque é o espetáculo da Paixão de Cristo, realizado há 26 anos em pontos do município. Considerada a maior encenação teatral a céu aberto do litoral norte baiano, ela deve atrair quatro mil visitantes de cidades da região. A apresentação tem o patrocínio da Setur-BA.

“A Semana Santa faz parte da origem do nosso município, que é muito ligado à fé católica. Entramos para o roteiro do turismo religioso da Bahia, em parceria com o Governo do Estado, para incrementar o segmento, atraindo um número maior de turistas”, destacou o prefeito de Esplanada, Nandinho da Serraria.