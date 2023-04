Feira iniciou vacinação contra gripe nesta segunda (10)

Nesta segunda-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a campanha de vacinação contra a gripe influenza. O imunizante estará disponível nas 104 salas de vacina, localizadas entre a zona urbana e rural, para todos os grupos prioritários.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia, o município recebeu 22.630 doses que serão destinadas para idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças a partir de seis meses até os cinco anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades.

Além disso, também devem ser imunizados os trabalhadores do transporte coletivo, portuários, que atuam nas forças de segurança e salvamento, forças armadas, agentes penitenciários, população privada de liberdade e adolescentes ou jovens em medidas socioeducativas. A meta é vacinar todo esse público até o dia 31 de maio.

“A vacina deste ano é trivalente. Sua composição protege contra as cepas H1N1, H3N2 e o tipo B. Neste ano, todos os grupos prioritários serão vacinados ao mesmo tempo. Quem estiver com o esquema vacinal contra covid atrasado deve aproveitar o momento para atualizar a caderneta. Os dois imunizantes podem ser recebidos no mesmo dia, não há exigência de intervalo”, destacou.

Para ser imunizado, é necessário apresentar documento de identidade, cartão SUS e caderneta de vacinação. Entretanto, a aplicação em crianças e adolescentes é feita somente na presença dos pais ou responsável legal.

A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira. À noite, a imunização também pode ser realizada nas USFs vinculadas ao Programa Saúde na Hora, com funcionamento ampliado das 8h às 20h30. São elas: Campo Limpo I, V e VI, Liberdade I, II e III, Queimadinha I, II e III, Parque Ipê I, II e III, Videiras I, II e III e Rua Nova II, III e Barroquinha.