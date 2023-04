Raimundo Gama faz palestra sobre o Museu Casa do Sertão, dia 12

No próximo dia 12 de abril, às 9 horas, no Casarão dos Olhos D’Água, a Academia de Educação estará realizando sua reunião ordinária e, como sempre acontece no inicio de cada reunião, será realizada uma abordagem sobre determinado tema.

Desta vez, o Acadêmico Professor Raimundo Gama fará uma exposição sobre a história do MUSEU CASA DO SERTÃO, idealizado por ele enquanto Presidente do Lions Clube de Feira de Santana, em 1976.

Certamente será um momento de ricas memórias, resgatando a história de um passado que não está tão distante. O Museu foi inaugurado em 1978, há 45 anos, no campus da UEFS, construído pelo Lions Clube e ainda hoje se encontra funcionando, sendo local de constantes visitas não só pelos interessados no assunto mas também pelos alunos das escolas de Feira de Santana.

O Professor Gama tem um acervo importante sobre a criação, construção e instalação do Museu Casa do Sertão e pretende doar àquele órgão oportunamente