Centro Romilda Maltêz, 19 anos de combate ao câncer em Feira

O Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltêz (CMPC) está celebrando seu 19º aniversário de funcionamento nesta quarta-feira, dia 12 de abril. Durante seus dezenove anos de atividades, a unidade de saúde tem expandido as especialidades oferecidas pelo município para prevenção do câncer.

Segundo a diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilberte Lucas, o CMPC foi criado pela Prefeitura de Feira de Santana com o objetivo de descentralizar a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e tornar o atendimento acessível para a população do município.

“O câncer é a doença que mais mata no Brasil e o CMPC desempenha um papel fundamental na detecção precoce por meio de consultas e exames oferecidos pelo município”, disse Gilberte Lucas.

A gestora afirmou que a Fundação Hospitalar está expandindo a oferta de consultas e exames no CMPC em especialidades como Oncologia Clínica, Urologia, Proctologia, Dermatologia, Endocrinologia, Enfermagem, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Mastologia, Ortopedia, Psicologia, Assistência Social, Consulta com Cirurgião e Clínico Geral, e tem planos de implantar serviços de Biópsia de Pele. Nos últimos 10 anos, o CMPC realizou 341.228 mil (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e oito) atendimentos entre consultas e exames.

Entre os exames realizados no CMPC estão Raio X, Biópsia, Coleta de Material, Coloscopia, ECG – Eletrocardiograma, Punção de Mama, Exame Citopatológico Cérvico Vaginal, Exerese/Eletrocauterização, Inserção e retirada de DIU e Ultrassonografia. O Centro Municipal de Prevenção ao Câncer fica localizado na rua Barão do Rio Branco, 621, Centro.