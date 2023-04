Limpeza geral nos circuitos da Micareta de Feira

O diretor de Limpeza Pública de Feira de Santana, João Marcelo Gomes, afirma que para o trabalho de limpeza dos circuitos da festa – além do Maneca Ferreira, tem o Charles Albert na praça da Kalilândia – deverá envolver 320 agentes.

“Além disso, serão utilizados equipamentos como caminhões-pipa, compactadores, sugadores e pá-carregadeira para o recolhimento de resíduos e lavagem dos circuitos e vias próximas [para esse serviço serão utilizados detergente, água e inibidor de odor]”, informa. A Micareta de Feira será realizada de 20 a 23 de abril, próxima semana.

Enquanto os trios elétricos não entram em cena, são os agentes de limpeza que aceleram o passo na Avenida Presidente Dutra para preparar o Circuito Maneca Ferreira para receber os foliões na Micareta 2023. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) já deu início à limpeza desta via.

Os trabalhos começaram pelo viaduto Portal do Sertão e seguem em direção ao centro da cidade. Ruas no entorno da Avenida Presidente Dutra também recebem atenção especial com varrição, capinação, pintura de meio-fio e remoção de entulho.