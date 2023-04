UEFS tem 61 estudantes indígenas matriculados neste semestre

“A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) é a única universidade pública do Brasil que possui uma residência exclusiva para estudantes indígenas. Atualmente a capacidade da Residência Indígena da Uefs é de 20 estudantes. No momento há 15 residentes indígenas morando no espaço. Para preenchimento das outras cinco vagas a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (Propaae) está com edital aberto (ver abaixo). Além da moradia, os estudantes têm três refeições diárias garantidas, durante todos os dias da semana, no Restaurante Universitário, e um auxílio residente no valor de R$ 700,00.

No semestre 2023.1 há 61 estudantes indígenas com matrícula ativa na Uefs. As etnias de estudantes são: Potiguara, Pankararu, Tuxá, Tumbalalá, Xokó, Pitaguary, Pankará, Kaimbé, Truká, Mundukuru, Tupinambá, Atikum-Umã, Atikum. Os estados de origem desses estudantes são: Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Amazonas e Ceará. A maioria é da Bahia e de Pernambuco.

Na Uefs, a política de ação afirmativa para o acesso de estudantes oriundos de escolas públicas negros e não-negros, indígenas e quilombolas teve início a partir da Resolução Consu 034/2006 e foi reforçada pela Resolução Consu 05/2020, que institui a Validação Documental para as sobrevagas. O modelo inclui em cada curso duas vagas a mais a serem preenchidas por candidatos de comunidades indígenas e/ou quilombolas, reconhecidas pela Fundação Nacional do Índio (Funai) ou certificadas pela Fundação Cultural Palmares como remanescentes de quilombos.

No mês de abril a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) promove diversas atividades de mobilização e debates sobre as lutas dos Povos Indígenas, através do Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste – Anjuká. As atividades vão ocorrer de forma gratuita e aberta ao público no formato presencial com palestrantes indígenas, indigenistas e especialistas na temática. Os eventos acontecem dentro das atividades de mobilização que ocorrem anualmente no mês de abril em todo o país para marcar a luta dos povos indígenas por territórios tradicionais e demais direitos.

Edital para preenchimento de vagas para a Residência Indígena Universitária: http://www.propaae.uefs.br/2023/04/711/Edital-No-002-2023-Programa-de-Residencia-Indigena-Universitaria-.html

Saiba mais sobre o Abril Indígena Anjuká no link: https://www.uefs.br/2023/03/5029/Uefs-promove-atividades-no-Abril-Indigena-Anjuka.html

Resolução CONSU 034/2006 está disponível no site: http://www.propaae.uefs.br/arquivos/File/Documentos/resolucao_consu_34_2006.pdf

Resolução CONSU 005/2020 pode ser consultada no endereço: http://www.propaae.uefs.br/arquivos/File/RESOLUCAOCONSU0052020.pdf “