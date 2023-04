Circuito da Micareta de Feira está quase pronto

Falta pouco para Feira de Santana viver a sua Micareta. Daqui a sete dias, a chave da cidade será entregue às majestades da folia dando passagem ao desfile de trios elétricos e levando o folião a extravasar na avenida.

Enquanto isso, o Circuito Maneca Ferreira, principal palco da festa, na avenida Presidente Dutra, ganha forma com 90% das estruturas concluídas.

“Agora é a etapa de ajustes e a implantação de alguns equipamentos que ficaram para o final devido a necessidade de mudanças no trânsito, com isolamento de ruas”, afirma Eudes Bacelar, sócio da empresa Sol de Verão.

Além dos camarotes e cabines de imprensa montados no sítio da festa, nas ruas transversais à avenida Presidente Dutra também é possível ver os toldos onde serão instaladas as barracas de comidas e bebidas.

Um pórtico nas imediações da rua Frei Aureliano (sentido bairro/centro) indica o início do percurso que se estende até o Terminal Rodoviário. No canteiro central, ao longo desse trecho, estão distribuídos pontos elevados de observação para agentes da segurança pública e do Corpo de Bombeiros.

Outra movimentação na avenida é das equipes responsáveis pela instalação da iluminação provisória para a realização da festa e dos agentes da Secretaria de Serviços Públicos, que se encarregam em deixar o Circuito Maneca Ferreira limpo e mais bonito para o folião curtir a Micareta entre 20 e 23 de abril.