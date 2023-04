Bebidas de qualquer marca poderão ser comercializadas na Micareta

Na Micareta 2023 está autorizada a comercialização de bebidas [cervejas e refrigerantes ] de qualquer empresa. Portanto, não há exclusividade de marca no Circuito Maneca Ferreira. A festa momesca acontece entre 20 e 23 deste mês.

Os comerciantes e ambulantes que fizeram o credenciamento e adquiriram o espaço poderão fazer suas parcerias para a comercialização de produtos na festa. A informação é do secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho.

“Serão definidos horários para o abastecimento desses produtos nos dias de festa e o trecho”, diz. As barracas serão padronizadas com os nomes sugeridos pelos comerciantes. Aqueles que forem vender bebidas em isopor na avenida Presidente Dutra receberão guarda corpo com uma numeração.

O secretário enfatiza que só será permitida a entrada de comerciantes no circuito da Micareta que efetuaram o cadastro, pagaram o DAM e estiverem com os recibos em mãos.