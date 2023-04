Bando Anunciador dos Olhos D’água já começou os preparativos

Você está ligado na Micareta que vai começar na quinta-feira? Pois uma turma do bairro dos Olhos D’água já está é preparando o Bando Anunciador, considerado por eles como o mais antigo e irreverente da festa de anunciação da temporada da Padroeira católica da cidade, Senhora Sant’Anna que acontece em Julho.

O grupo está ‘debatendo’ sobre o Bando em um grupo de ZAP criado pelo advogado Lito Reis:

Este grupo tem a intenção de discutir ideias para a realização do Bando Anunciador do Olhos D’Agua.

Fiquem a vontade para dar sugestões com a certeza de que vamos contribuir para resgatar a tradição cultural de nossa cidade.

Entre as “decisões” já tomadas no mesa-redonda virtual está a de que o Bando não terá camisa e que cada um faça a sua fantasia. “E temos que falar da tradição de ser o primeiro bando de Feira”, diz Lito, prevendo que até o final do mês os cartazes do Bando já estarão circulando com as devidas informações para quem quiser se programar para mais uma folia fora de época em Feira: a festa do Bando Anunciador de Senhora Santana.