Silvério Silva vai desfilar como Rei, Primeiro e Único, do Bloco Tracajá no domingo da Micareta de Feira

Está resolvida a “questão monárquica” em que foi envolvido o Bloco Tracajá e seu Rei vitalício radialista Silvério Silva.O radialista vai sim desfilar como Rei do bloco Tracajá, no próximo domingo, 23, último dia da Micareta de Feira que começa nesta quinta feira, 20. Em áudio o radialista falou sobre seu estado de saúde e cuidados médicos, disse estar bem e que vai desfilar como Rei Primeiro e Único do bloco criado há quase 20 anos.

Na semana passada, em um evento do bloco Tracajá, foi escolhido um Rei substituto e eleita Kareen Mendes como Rainha. Com a declaração de Silvério retoma-se a normalidade institucional ameaçada

