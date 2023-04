Instituto Federal Baiano abre 40 vagas no campus de Serrinha

O Campus Serrinha do Instituto Federal Baiano está com edital de seleção aberto com oferta de 40 vagas para o curso Técnico em Agropecuária na modalidade Subsequente ao Ensino Médio. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 12 de maio. Para concorrer às vagas, é preciso preencher o formulário digital e enviar a documentação exigida pelo edital. O curso é gratuito, sem taxas de mensalidade nem de matrícula. Esta modalidade é voltada para quem concluiu ou conclui até a data da matrícula o Ensino Médio. O critério de seleção é a ordem de manifestação de interesse nas vagas.

Inscrições Presenciais –

Também é possível se inscrever presencialmente no campus, localizado na Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, bairro Aparecida. CEP 48700-000, Serrinha-Bahia. O horário de atendimento para inscrições presenciais é das 8h às 14h. Serrinha fica a cerca de 70km de Feira de Santana.

Detalhamento completo do processo seletivo está disposto no Edital.

Para esclarecer dúvidas, é possível entrar em contato por e-mail pelo endereço: prosel@serrinha.ifbaiano.edu.br.



Sobre o curso de Agropecuária –

O curso forma técnicos aptos a planejar, executar, acompanhar e fiscalizar todas as fases dos projetos agropecuários. O técnico em Agropecuária administra propriedades rurais; elabora, aplica e monitora programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial; fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Realiza medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais; atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) foi criado em 2008 e é uma instituição de ensino médio e superior, focado na Educação Profissional e Tecnológica. Agrega as antigas Escolas Agrotécnicas Federais e as Escolas Médias de Agropecuária Regionais da Ceplac (EMARC) presentes na Bahia. Atualmente, possui 14 campi nos municípios de Catu, Senhor do Bonfim, Santa Inês, Guanambi, Valença, Teixeira de Freitas, Itapetinga, Uruçuca, Bom Jesus da Lapa, Governador Mangabeira e Serrinha, Alagoinhas, Itaberaba e Xique-Xique