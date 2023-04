Victor Mascarenhas lança romance histórico “Sete Dias em Setembro”

O escritor e roteirista Victor Mascarenhas lança, nesta terça-feira (18/hoje), seu romance histórico, ‘Sete dias em setembro’. O evento acontece no restaurante Mariposa, localizado no Shopping Boulevard, Itaigara, em Salvador. O livro será disponibilizado no valor de R$ 50,00.

“A proposta do livro não é recontar pela enésima vez a narrativa oficial sobre D.Pedro, princesa Leopoldina e José Bonifácio. A ideia é levar o leitor para uma aventura num país que lutava para começar sua própria história, num cenário que tem muitos paralelos com o Brasil atual, que de tão polarizado mal conseguiu comemorar o bicentenário da independência em 2022”, diz o autor.

Sobre a obra:

O livro, que é dividido em sete partes, uma para cada dia da semana que antecede a independência, é protagonizado pelo correio-geral da corte Paulo Emílio Bregaro e pelo major Antônio Ramos Cordeiro, os dois mensageiros que partiram do Rio de Janeiro para São Paulo com a missão urgente de entregar a D.Pedro as cartas que provocaram o jovem príncipe a declarar a separação do Brasil de Portugal.

A viagem da dupla transforma-se numa jornada perigosa, onde os mensageiros são obrigados a enfrentar salteadores, opositores da independência e inimigos do príncipe, enquanto cavalgam desesperadamente para alcançar o imprevisível D.Pedro e vão sendo transformados pelo que conversam e veem nessa viagem pelo interior do país.

Contdo pela ótica dos coadjuvantes, o livro resgata personagens reais e pouco conhecidos, como o velho conde holandês e general de Napoleão Dirk van Hogendorp, que vivia exilado na floresta da Tijuca e era conselheiro informal de D.Pedro; o frei Arrábida e dona Maria Genoveva, respectivamente o preceptor e a governanta que acompanhavam Pedro desde criança; Plácido Pereira de Abreu, o alcoviteiro e sócio do príncipe; o maestro Marcos Portugal, professor de música de Sua Alteza; o cônsul britânico Henry Chamberlain; o incendiário jornalista baiano Francisco Gê Acaiaba Montezuma ou Maria do Couto, dona de uma estalagem em Cubatão que oferece chá de goiabeira para amenizar os efeitos da famosa dor de barriga que acometeu o futuro imperador do Brasil às margens do Ipiranga.

Construído sobre farta pesquisa e inspirado no estilo de folhetins como Memórias de um sargento de milícias e Os três mosqueteiros, o livro mistura ficção e realidade para construir um painel histórico e político da época, traçando paralelos com o presente que podem ajudar a entender nossa realidade atual.

?“O livro seria lançado em 2022, para comemorar os 200 anos da independência do Brasil, mas resolvemos adiar para 2023 por causa do uso politico que o ex-presidente fez da data. Agora, que o Brasil parece estamos voltando a uma certa normalidade, acho que o livro vai poder cumprir melhor o seu papel”, explica Victor.

Sobre o autor:

O escritor e roteirista, Victor Mascarenhas, iniciou sua carreira literária em 2008, quando venceu o Prêmio Braskem Cultura e Arte, da Fundação Casa de Jorge Amado, e lançou o livro de contos “Cafeína”. Seu segundo livro, “A insuportável família feliz”, foi lançado em 2011, mesmo ano em que o autor foi finalista do Prêmio OFF Flip de Literatura. Em 2013, um dos contos desta obra foi adaptado para história em quadrinhos, na graphic novel “Billy Jackson”, em parceria com o premiado ilustrador Cau Gomez, considerada uma das melhores do ano pelo site Universo HQ. Ainda em 2013, saiu “Xing Ling made in China”, o primeiro romance do autor. Dois anos depois, em 2015, foi publicado “Um certo mal-estar”, mais um volume de contos, reunindo textos premiados e publicados em antologias, sites e jornais literários Brasil afora. Em 2019, após participar do circuito Arte da Palavra do SESC, dando oficinas literárias em diversas cidades do país, lançou o romance “O som do tempo passando”, primeiro projeto do selo Cafeína e da parceira com a P55 Edições, que se repete agora, em 2023, com o romance histórico “Sete dias em setembro”.

SERVIÇO

Lançamento “Sete dias em setembro”

Data: 18/04/23 – terça-feira

Local: Mariposa, Shopping Boulevard 161 – Salvador/BA

Horário: a partir das 18h

Preço do livro: R$ 50,00