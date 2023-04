Estudantes da UNEB pedem celeridade na contratação de professores concursados

Estudantes da UNEB apelam pela celeridade na convocação de professores

Discentes pedem ao Ministério Público e ao Governo do Estado agilidade no andamento do último concurso

Estudantes da UNEB (Universidade do Estado da Bahia) realizaram uma manifestação durante todo o dia de hoje, 19, cobrando a convocação imediata dos professores aprovados no último concurso realizado em 2022. Os discentes alegaram estão prejudicados diante da falta de professores na instituição.

“O nosso curso está prestes a parar pela falta de professor e a primeira turma nem tem perspectiva de formar. Precisamos de uma solução tanto da reitora quanto do Governo do Estado e do Ministério Público. Até o momento, nada foi feito”_, lamentou a estudante Mariana Santos Campos do curso de Medicina Veterinária, campus IX.

Outra manifestante destacou que situação semelhante enfrentam os discentes dos campi de Paulo Afonso, Caetité e Seabra, onde a carência de professores tem afetado diretamente o cronograma de aulas.

“O Ministério Público não dá informações pra gente e a reitora [Adriana Marmori] só tem respostas vagas, deixando sempre os alunos, os próprios professores que fizeram o concurso e os coordenadores de cursos sem saber o que está acontecendo”, revelou revoltada considerando uma atitude falta de respeito.