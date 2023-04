Luiz Caldas sobe no trio e abre a Micareta de Feira nesta quinta-feira,20

O cantor Luiz Caldas subirá no trio elétrico às 17h30, nesta quinta-feira, e estará então aberta, oficialmente,a grande programação musical da Micareta de Feira de Santana que vai até a manhã do dia 24, segunda-feira. Este ano esse Carnaval fora de época pioneiro no Brasil está completando 86 anos.

Nesta quinta, 20, às 19h30, o prefeito Colbert Filho entrega o comando da cidade às majestades da Micareta de Feira 2023, no Pranchão [no cruzamento com a avenida Maria Quitéria]. Recebem a chave da cidade, o rei momo Reginaldo Santana, a rainha Wlady Lacerda e as princesas Anna Mell e Naíra Cruz.

Confira a programação completa neste link: https://micaretadefeira.com.br/divulgada-programacao-completa-da-micareta-2023/