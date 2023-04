Micareta: grávidas têm atendimento especial no Hospital do circuito Maneca Ferreira

As gravidinhas que forem curtir a Micareta 2023 podem ficar tranquilas. Qualquer intercorrência envolvendo a mamãe e/ou o bebê terão assistência especializada garantida no Circuito Maneca Ferreira. A Prefeitura de Feira de Santana disponibiliza uma equipe multiprofissional, com enfermeiros obstetras, técnicos de enfermagem, dentre outros especialistas, que vai atuar diuturnamente, entre esta quinta-feira (20) até a madrugada de segunda-feira (23) no hospital que está montado na avenida Presidente Dutra.

“É um suporte imediato para atender qualquer intercorrência dentro do circuito”, observa o enfermeiro e supervisor da equipe de obstetrícia do Hospital da Mulher, Danilo Queirós.

O hospital do circuito Maneca Ferreira estará localizado no cruzamento entre as avenidas João Durval Carneiro e a Presidente Dutra, com estrutura de mais de 500m². No local serão atendidas as urgências e emergências, com uma equipe de mais aproximadamente 500 profissionais de saúde.