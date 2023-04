Feira deve ganhar mais voos para Recife

Uma parceria entre o Governo do Estado, a LATAM Airlines Brasil e a Voepass Linhas Aéreas irá ampliar o número de voos e rotas aéreas que passarão pelo Aeroporto Governador João Durval Carneiro, em Feira de Santana. A novidade foi anunciada durante reunião realizada nesta segunda-feira (24), no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), em Salvador.

Atualmente, o aeroporto de Feira de Santana conta com voos diretos para Recife cinco vezes por semana, operados pela Azul Linhas Aéreas desde a retomada de suas operações em dezembro de 2022, após dois anos com os voos suspensos. Com a parceria, o aeroporto deverá ganhar rotas de outras empresas para a capital pernambucana, o que permite mais possibilidades de conexões na malha aérea.

A ampliação das rotas aéreas tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento econômico do estado da Bahia, fortalecendo o turismo regional e promovendo a economia local. Segundo o vice-governador Geraldo Júnior, “essa parceria visa à manutenção e ampliação dessas linhas, que serão instrumento para que a gente possa desenvolver a economia da Bahia e, consequentemente, do Brasil. Vamos fazer com que a economia regional, através do fortalecimento do turismo regional, possa reverberar em ações no cenário nacional”.

Além de Feira de Santana, outras cidades baianas também serão beneficiadas pela ampliação das rotas aéreas. Os voos de Salvador para Barreiras passarão de cinco para sete vezes por semana, por exemplo. A parceria prevê ainda voos de Recife para Valença. Já os voos de Salvador para Lençóis (BA), Montes Claros (MG), Paulo Afonso (BA) e Recife (PE), assim como o voo de Teixeira de Freitas (BA) para a capital baiana, não sofrerão alterações em sua frequência ou operação.

A conectividade aérea tem sido fundamental para o turismo na Bahia, de acordo com o secretário estadual do Turismo, Maurício Bacellar, que também esteve presente na reunião. “Com esse codeshare entre a Latam e a Voepass, vamos ter conectividade aérea da capital com todas as zonas turísticas do estado. Isso diminui as conexões e o tempo de viagem”, frisou.

O Estado da Bahia possui um programa de incentivo para ampliação das empresas aéreas e dos destinos, que visa fomentar o turismo e a atividade econômica em toda a região. Para o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, “o que nós queremos é essa Bahia cada vez mais divulgada, interna e externamente”.

Representantes comerciais das empresas parceiras, além do secretário estadual de Infraestrutura, Sérgio Brito, também participaram da reunião.