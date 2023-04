Prefeitura começa a construção de ciclovias na Nóide e Fraga Maia

As obras para construção de 7,5 km de ciclovia na avenida Nóide Cerqueira e mais 3 km na avenida Fraga Maia foram autorizadas pelo prefeito Colbert Martins Filho na tarde desta terça-feira (25). Ao todo, são mais de 10 km de pista destinada exclusivamente à circulação de bicicletas nestas vias

As ciclovias terão largura padrão de 2,40 m, com pista em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), conhecido como asfalto à quente, material de alta qualidade para obras de urbanização. A estrutura também será dotada de meio-fios, além de sinalização horizontal e vertical, para garantir a segurança dos ciclistas.

O prefeito Colbert Filho observou que a ciclovia na avenida Nóide Cerqueira garantirá aos ciclistas um ambiente muito mais seguro para a mobilidade e prática esportiva do que as ciclofaixas já existentes na via. “Trafegar por uma ciclovia, pelo canteiro central, dá muito mais segurança”, considera.O gestor municipal também informou que à medida que os trechos forem concluídos, adeptos da modalidade esportiva serão chamados para testar a qualidade da obra. “Os ciclistas vão ser convidados para testar a pista, verificar se tem defeito, aspectos que precisam ser melhorados ou corrigidos. E para entregarmos a obra da forma ideal, precisamos ter a opinião de quem mais entende do assunto”, observa Colbert.A previsão para conclusão das obras é de 6 meses. Acompanharam o ato o superintendente de Operações e Manutenção, João Vianey; os secretários Pedro Américo (Agricultura) e Renata Maia (Comunicação Social); e os vereadores Zé Curuca, José Carneiro e Petrônio Lima. O serviço está sendo executado pela Metro Engenharia, empresa vencedora de licitação realizada pela Prefeitura.

Foto: Izinaldo Barreto