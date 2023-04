“Quitéria” em cartaz no Teatro do Cuca, dias no 5 e 6 de maio

Espetáculo que conta história de Maria Quitéria entra em cartaz em homenagem ao bicentenário da Independência da Bahia

Apresentação será no teatro do CUCA nos dias 05 e 06 de maio, às 20h00 e os ingressos já estão à venda no Sympla.

No ano em que a Bahia completa seu bicentenário da independência, o projeto Feira tem teatro e o grupo Cordel traz de volta para o público o espetáculo “Quitéria” em uma justa homenagem à data e a figura marcante na história do Brasil, da Bahia e de Feira de Santana, Maria Quitéria. Em uma apresentação lírica, a peça aborda a trajetória da heroína que foi peça fundamental para a formação da identidade do povo brasileiro e valorização da luta feminina para ocupar espaços de poder antes ocupados somente por homens. “Quitéria” entra em cartaz no teatro do CUCA nos dias 05 e 06 de maio, às 20h00 e os ingressos já estão à venda no Sympla.

Enredo – O interesse e encanto pela história de Maria Quitéria fez o diretor e autor da peça Geovane Mascarenhas reconstruir através do espetáculo toda trajetória da personagem. Para isso, ele contou com a parceria de todo o grupo Cordel, além de pesquisadores e historiadores.

Para Geovane, proporcionar para o público o retorno do espetáculo é poder evidenciar uma história de luta das mulheres e torná-la mais especial por contar com atrizes conterrâneas de Maria Quitéria. “São 200 anos que marcam não somente a história do Brasil, mas uma luta das mulheres brasileiras. Maria Quitéria é um ícone das discussões de gênero no país, pois mostrou que elas podem estar onde quiserem, mesmo em uma sociedade machista e patriarcal. Mais lindo ainda é ver essa história sendo contada por atrizes feirenses, conterrâneas dessa grande mulher sertaneja, baiana e brasileira”, diz o diretor.

“Quitéria” retorna aos palcos visando mostrar a história dessa grande mulher, relatando suas passagens, perdas e conquistas pessoais, suas angústias, seus amores e muito mais.

No elenco do espetáculo estão: Julia Lorrana, Manoel Oliveira, Cleyton Vidal, Lion Guimarães, Aída Vitória, Carol Acos e Denner Lobo. O texto e a direção é de Geovane Mascarenhas. Trilha sonora e direção musical de Deco Simões.

Maria Quitéria de Jesus, ou simplesmente Maria Quitéria, é a principal expoente feminina de todo processo da Independência do Brasil. Nasceu em Feira de Santana no ano de 1792 e faleceu em 1853 aos 61 anos em Salvador.

Sua vida é cercada de controvérsias devido à dificuldade de acesso ou mesmo a inexistência de documentos comprobatórios, principalmente em relação aos anos vividos anteriores ao seu ingresso na luta pela Independência. Contudo, essas lacunas documentais não impedem que história da controversa vida e os feitos de Maria Quitéria, que fugiu da fazenda que seus pais viviam e trabalhavam usando as roupas e identidade do cunhado e se alistou no Batalhão dos voluntários do Príncipe, onde atuou na artilharia e foi promovida a 1.º cadete, fosse revisitada no teatro.

As informações sobre Maria Quitéria são do Portal Bicentenário.



Ingressos: R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia)

Link do Sympla: https://www.sympla.com.br/quiteria__1959586