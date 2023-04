Colbert diz que aguarda convite de Jerônimo para conversar sobre novos investimentos

Após apresentar um balanço positivo da Micareta de Feira, hoje, no Teatro Municipal Margarida Ribeiro, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho disse, em coletiva à imprensa, ao responder a uma pergunta do repórter Jota Bezerra que “festa é um bom investimento”, mas que ele aguarda é ser chamado pelo governador Jerônimo para conversar sobre novos investimentos e prioridades do Município.

O prefeito de Feira voltou a citar a Lagoa Grande, a bacia do Pojuca e a regulação. Sobre essa última enfatizou, “é preciso resolver já”.

“Está na hora da gente discutir a Lagoa Grande, não existe o tratamento de esgoto do Pojuca…eu aguardo o governador Jerônimo me convidar para que possamos conversar sobre novos investimentos em Feira de Santana“, disse