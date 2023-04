Pesquisa mostra que o bom e o ruim da Micareta foi a segurança

Ao mesmo tempo em que 26% das pessoas pesquisadas apontaram a sensação de segurança como o item mais positivo da Micareta, 23% dessas mesmas pessoas disseram que a violência de policiais foi o aspecto mais negativo do carnaval fora de época de Feira de Santana.

A contradição expõe a fragilidade da segurança pública e um descrédito que atinge a instituição policial.

A pesquisa foi apresentada hoje, 26, pelo prefeito colbert Filho em reunião no Teatro Margarida Ribeiro com a imprensa e instituições que participaram da organização da festa.

A pesquisa também mostra aprovação da mudança do sítio dos barraqueiros para as ruas transversais. Outros aspectos foram pesquisados. O trabalho completo pode ser visto no site da Prefeitura.(clique aqui)